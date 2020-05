«El Gobierno de la Ciudad no está previniendo» en los barrios vulnerables de la Comuna 15

Nancy Verónica Bolaño es juntista por la Comuna 15 y pertenece al Frente de Todos, en comunicación con «El Profe» Romero y Sergio Villone por AM 530 Somos Radio contó la preocupación por los casos de Coronavirus en los barrios vulnerables de La Carbonilla (La Paternal) y el “Playón de Fraga” (Chacarita).

Expresó en la entrevista que “desde que comenzó la pandemia se viene reclamando un protocolo especial para villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires considerando que son lugares donde el cumplimiento del aislamiento es muy difícil, no es lo mismo estar en un barrio como Belgrano o Villa Crespo. La verdad es que no se está previniendo.”

“Tenemos dos barrios vulnerables en la Comuna 15, en Paternal La Carbonilla y en el Playón de la Chacarita.

El día sábado 23/5 se ha confirmado los primeros 4 casos positivos de Covid-19 dentro del barrio la Carbonilla, ubicado en La Paternal. 1 pareja junto con 2 de sus 4 hijos. El hombre quedó internado en el hospital Tornú, mientras que la mujer y 2 de sus hijos fueron trasladados a un hotel para cumplir con aislamiento obligatorio. Los dos hijos restantes quedaron al cuidado de un familiar directo de la pareja.

Desde el inicio de la pandemia se viene reclamando un protocolo especial para las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, considerando que son lugares donde el cumplimiento del aislamiento es muy difícil y las condiciones de habitabilidad favorecen la rápida transmisión del virus entre sus habitantes.

Actualmente son los lugares donde se están registrando la mayor cantidad de contagios dentro del ámbito de la CABA. Es necesario que haya postas sanitarias en los 3 ingresos del barrio y que se provea a sus habitantes tanto de alimentos como de insumos básicos de higiene. Actualmente,son varias organizaciones sociales y comedores quienes están realizando ollas populares y donaciones de ambos tipos de elementos.

Hay demandas de los profesionales de los hospitales cercanos a la misma (Durand) en el sentido de que están teniendo problemas con el abastecimiento de agua caliente así como faltantes de elementos para la atención de los pacientes. Ayer se llevó a cabo una reunión positiva con funcionarios del GCBA en el que se abordaron varios de estos reclamos.

Es necesario que los miembros de los comedores cuenten con los elementos de prevención necesarios para poder continuar asistiendo a la gente del barrio Es necesaria una mayor presencia del Estado, garantizando que no entren y salgan del barrio personas sin barbijo que no viven allí para evitar la propagación de los contagios. Asimismo deben garantizarse el acceso a los vecinos a toda la información necesaria para resguardar su salud Actualmente ya hay más de 20 casos positivos confirmados en el barrio. Considerando que el primer caso recién se confirmó hace 6 días, la velocidad de propagación del virus en el barrio es muy alta.

Es necesario visibilizar esta situación por el riesgo que supone, si bien los casos están reconocidos por el GCBA, algunos medios de comunicación en diferentes notas han afirmado que actualmente no existen contagios (esto no se si hacer o no hincapié, pero es cierto que anteayer salio una nota de Clarín que decía que en carbonilla no había contagios)

También cuenta en la entrevista su trabajo al respecto del problema de contaminación provocado por los vehículos judicializados que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires deja como chatarra en diferentes sitios abandonados formando focos de contaminación muy graves.

La comunera se refirió a la situación por la que se está pasando por los barrios de la Comuna 15 (Chacarita, La Paternal, Villa Ortuzar, Agronomía, Villa Crespo y Parque Chas) que podemos escuchar en el recorte de la entrevista.