El futbol argentino decae de forma despavorida económicamente

Nicolás Russo, uno de los hombres fuertes en la AFA, fue sincero ante lo difícil que puede ser el futuro del futbol argentino.

Nicolás Russo, el presidente de Lanús, defendió la decisión de la AFA, negando y aclarando que no abra descensos durante dos temporadas y contraatacó frente al reclamo de los jugadores de que esto los perjudicará económicamente. La extracción de los descensos es la única manera de acomodar los presupuestos, ya que está en la obligación de que los clubes sigan de pie y el pensamiento de Nicolas Russo es que si no se toman las determinaciones necesarias podrían desaparecer 25 o 30 clubes.

El directivo dijo que habían hecho una propuesta al gremio (Agremiados), buscando que la mayoría de los jugadores del fútbol argentino estén contenidos al menos hasta diciembre, pero no aceptaron.

La situación económica y sanitaria obliga a que haya leves cambios en los torneos y la principal es la inexistencia de los descensos por dos temporadas.

José Sand, referente del plantel granate y uno de los que termina su contrato el 30 de junio, fue de los futbolistas que se expresó en contra de estas medidas.

Russo destacó que su idea es buscar lo mejor para el fútbol argentino; no para cada uno de los jugadores, sino para todos en general y es necesario, además, encontrar una solución que atenué la situación de los clubes y es imposible que todos estén de acuerdo.

Una pregunta importante fue la situación del club en el que se encuentra Nicolas Russo, y al comienzo estaban todos juntos, pero con el pasar del tiempo se complicó. Se anotaron en programas de crédito del Estado que todavía no fueron aprobados y durante abril solicitaron distintos adelantos de dinero por cobrar. La situación del club va decayendo poco a poco, ya que cortaron la cadena de pagos pero no es dificultad principal del equipo ya que no están abonando aportes, proveedoras y servicios, entonces esa decisión hace que estén en una sintonía ordenada pero no están tan lejos de la dificultad económica.

Ante la difícil situación del futbol Nicolas Russo le propuso a Tapia la idea de la suspensión de los descensos, ya que, al no existir momentáneamente, la presión no va estar, entonces tendrán que pagar lo que deben abarcando el pago de las deudas de los jugadores, del cuerpo técnico y las deudas bancarias.