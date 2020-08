El Fiscal Santiago Terán y su Machismo explícito

La periodista Lucila Trujillo fue agredida por el fiscal dentro del marco de una nota en c5n, por una declaración polémica del fiscal jefe de fiscales en Cultral-co en la que declaró que las mujeres para defenderse de la violencia machista tenían que portar armas.

Lucila Trujillo fue atacada subestimada y violentada por el fiscal Santiago Terán durante una nota que se le realiza al mismo para que explique su declaración acerca de la portación de armas de la mujer, para defenderse de la violencia de género.

El fiscal comienza la nota equivocando los números de femicidios en primera instancia, ante esta situación, la periodista Lucila Trujillo corrige dando referencias y datos concretos brindados por el «Observatorio Ahora que sí nos ven»

Santiago Terán quién continúa equivocando el nombre de la periodista diciéndole «Lucila me dijiste», «Lucía?», agradece y, atribuye los datos errados a un mal dato.

Continuando con la nota, el fiscal, vuelve a manifestar que la solución a los femicidios estaría en tener un arma sin evidenciar que, de está manera, estaría dándole a la mujer la responsabilidad del cuidado contra la violencia de género sin comprender realmente el problema.

Lucila expresa su desacuerdo dejando de manifiesto que no es un hecho de inseguridad y no puede ser tomado de esa manera que es un problema social que la violencia es una repetición de desigualdades sociales en un sistema que la justicia tiene que modificarlo a través de leyes en el congreso, con los distintos poderes del Estado y no, que la mujer ande armada o que practique artes marciales, como también el fiscal había mencionado en su nota.

En ese momento, el fiscal comenzó a cuestionar acerca de la vida privada a Lucila, no así con el conductor Julián Guarino, y comenzó a violentarla con una pregunta a la que le exigía responder «por un sí o por un no», «tu vida o la vida de él», «lo matás o te mata», «elegí», «vas al cementerio o matás»…

La periodista quería hablar y no podía expresarse ya que, el fiscal no le permitía hablar tapando con su voz exaltada la de ella y diciéndole «te pido que seas sincera con vos», «elegí», «lo matás o te mata», «respondé». «Sos muy Torito para gritarle a cualquiera», «conmigo no te vas a ser la torita», «elegí, te defendés o no te defendés».

En ese momento Julián Guarino quiso intervenir remarcando la falta de respeto indicándole al fiscal que baje la voz y dándole pie a Lucila para volver a hablar: «Sabe lo que pasa doctor, usted como representante de la justicia lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso, porque de esa manera, está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatillar un arma es una mujer víctima de violencia de género y, es el deber de la sociedad y de la justicia protegerla. La mujer no tiene por qué andar con un arma.»

El fiscal Santiago Terán lejos de mostrarse reflexivo y retractarse con lo expuesto, continuó atacándola, subestimando a la periodista preguntándole si sabía lo que era la legítima defensa.

Por su parte, Lucila pudo expresarse y le remarcó que la trataba de niña y no como «una mujer que conduce un noticiero».

En todo momento se evidenció el trato despectivo del fiscal hacia Lucila, lo que pone de manifiesto las conductas machistas en su destrato y maltrato hacia la mujer.

El sistema patriarcal aún no permite que muchas y muchos comprendan, que la única salida es la educación.

VIDEO

Las capacitaciones son imprescindibles! Cómo un fiscal no puede entender y desconoce que, un femicidio no es un hecho de inseguridad, que un femicidio es producto de una sociedad que replica desigualdades y, que lamentablemente se reproducen con hombres como el fiscal de hoy, que demuestra esa desigualdad desde el trato, un trato de «Machirulo» en el que subestima en todo momento a la conductora/ periodista, subestimándola, ninguneándola con su nombre y descalificándola con términos como «chiquita»,

Por otra parte el fiscal también acusa a Lucila de victimizarse como loca, apreciación recurrente del modelo patriarcal.

Si un fiscal trata así a una mujer, en un programa al aire, cuál podría ser el trato «entre cuatro paredes a una víctima de violencia de género en el ámbito de su fiscalía?»

El rol del estado es cuidar que los agresores no ataquen y, si atacan, los fiscales tendrían que estar para cuidar y para prevenir «Cómo puede sentirse una víctima de violencia doméstica ante un fiscal cómo este?»