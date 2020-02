El festejo de Mirtha Legrand por su cumpleaños 93, en medio del dolor por la muerte de Sofía Neiman: “Fue un disgusto enorme”

La diva celebró sus 93 años en su departamento junto a amigos y familiares, en un evento que estuvo marcado por el fallecimiento de la reconocida relacionista pública.

Mirtha Legrand cumplió 93 años el domingo y recibió la visita de amigos y familiares en su departamento de Palermo para celebrarlo. El evento estuvo marcado por el dolor a raíz de la muerte de la reconocida relacionista pública Sofía Neiman, íntima amiga de muchas figuras del mundo del espectáculo, entre las que se encuentra La Chiqui.

Un poco antes de las 9 de la noche Mirtha bajó a la entrada del edificio para dialogar con los medios que fueron al lugar y aclaró que no se trata de un “festejo”, ya que es un día muy doloroso para ella, pero que necesitaba la compañía de sus seres queridos.

“Estoy muy triste. Prácticamente todos los que vienen eran amigos de Sofía. En un momento pensé en suspenderlo pero a ella le hubiera gustado que lo hagamos. Me enteré por Lucía Galán. Me mandó un WhatsApp y me dijo: ‘Chiquita, feliz cumpleaños. Claro que es muy triste por el caso de Sofía’. Yo dije ‘¿qué Sofía?’ Hasta ese momento no sabía nada. No le respondí, pero me llama Marcela (Tinayre) llorando desesperadamente: ‘¡Se murió Sofía!’ Fue un disgusto enorme”, contó Mirtha en diálogo con Infama.

Con lágrimas en los ojos, la diva continuó hablando sobre la muerte de Neiman, de 71 años, ocurrida el sábado pasado a la noche en Punta del Este, Uruguay. “(Marcela) No podía hablar, estaba desesperada. Ahora llegan los chicos, Nacho (Viale) se encargó de todo… Había conseguido un avión… Muy doloroso todo”.

Además de su histórico asistente, Héctor Vidal Rivas, se acercaron al cumpleaños su nieta, Juana Viaje; la locutora de su programa, Nelly Trenti; su hermana, Goldie, junto a su familia; el analista político Fabián Perechodnik; y Coca Calabró, entre otros invitados y colaboradores que trabajan con ella.

La Chiqui contó que recibió flores, bombones y “unos anillos preciosos”. Y señaló: “No todo el mundo llega a esta edad, y bien como yo. Mi hermana también está perfecta”. Al ser consultada sobre los recuerdos que se le vienen a la cabeza en este día tan especial, respondió: “Recuerdo los cumpleaños que pasaba con Daniel (Tinayre), con todos los amigos… En realidad he festejado siempre mis cumpleaños, nunca los he ocultado. Hoy también me gusta festejarlo. Bueno, festejar no porque no estoy para festejos, pero no me gusta estar acompañada, no me gusta estar sola”.

Por otro lado, se refirió a su regreso a la televisión con sus clásicos programas el 7 de marzo. “Estoy contenta, con ganas de volver”, dijo, aunque aseguró que todavía no sabe quiénes serán sus invitados. Además, indicó que no guarda rencores con la gerencia de El Trece por no haber realizado sus programas veraniegos desde Mar del Plata, por primera vez en mucho tiempo.

La conductora, además, reveló que Adrián Suar le mandó un mensaje por WhatsApp para saludarla por su cumpleaños. Hace dos semanas hubo un divertido ida y vuelta entre ellos. “Mirtha tiene 93 y está más vigente que nunca, ¿te ves a esa edad con esa energía?”, le preguntó Ismael Cala al gerente de programación de El Trece en una entrevista en el marco del America Business Forum en Punta del Este. Y él respondió: “Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella”.

Lejos de tomárselo para mal, la diva se refirió a estos dichos en diálogo con Implacables: “Es cariñoso, es lindo. Va a tener mi edad y no va a saber cómo se llama”.