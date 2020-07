El fandom Directioners sigue explotando las redes por los 10 años de su banda

El 24 de julio One Direction cumplió los 10 años, pero eso no detiene a las fanáticas para seguir agradeciéndole todo lo que esta banda hizo por ellas.

Si recordamos esta banda deslumbro a todos en The X factor en 2010. A pesar de que no ganaron sus admiradoras los hicieron sentir como que si lo habían hecho. En tal punto que, las directioners se encargaron de volverlos mundialmente famosos.

Lograron hacer varias giras, y estuvieron en Argentina en 2014 en Mayo el 3 y 4, donde las fanáticas argentinas decidieron acampar para poder comprarse un boleto y entrar al estadio de Velez Sarsfield, el cual estaba repleto.

Mientras la primera película This Is Us enternecía a las chicas, Where We Are las dejaba sin palabras.

Pero todo tiene un fin. Rumores habían comenzado a presentarse dando por entender que Zayn Malik, iba a dejar la banda. En 2015 el dio su último concierto, y entre algunos llantos las fanáticas estaban destrozadas.

Poco tiempo más adelante, la banda de 4 integrantes hizo un último álbum Made In The A.M. Las Directioner aún seguían apoyando a Zayn y a Harry, Louis, Liam y Niall. Porque, en una entrevista Liam había dicho que para el ya no eran One Direction si les faltaba el chico Malik.

Llegaron a su último concierto en 2015 el 31 de Octubre. Hubo aún más lágrimas, pero el Fandom estaba decidido a no detenerse ahí. En el momento en que cada cantante tomo su camino ellas los siguieron de igual modo.

En ese momento las fanáticas colapsaron, como lo hicieron lo que fue este 24 de Julio en sus 10 años. Habían hecho dos hashtags #10YearsOfOneDirection #10of1D, y en ese día ya habían explotado todas las redes sociales y el internet, creando el tercero de #DirectionersBreakTheInternet.

Los días van pasando y la página de One Direction está más activa de lo que estuvo en un largo tiempo. Los chicos en sus redes sociales también han estado presentes, agradeciendo y totalmente felices de que sus fanáticas estén presente a pesar del tiempo, y los cambios.

Como muchos científicos dicen, los One Direcion emociona a sus fanáticas. Ellas no están locas, están emocionadas.