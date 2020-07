El ex guitarrista de Bersuit, Óscar Righi, fue denunciado por su hija por abuso sexual

Lucila Righi realizó la acusación públicamente en su cuenta de Facebook.

Lucila eligió una de sus redes sociales, donde usa el nombre Ume Bôshi, para hacer pública una denuncia de abuso sexual y psicológico contra su papá, Óscar Righi, ex miembro de la banda Bersuit Vergarabat. Allí relató cómo fue, durante su infancia, el calvario que vivió a manos del músico.

La joven dio muchos detalles acerca de lo que tuvo que vivir, entre ellos expresó: «Desde que tengo memoria y uso de la razón me achicharró el cerebro de miedos, entre abusos sexuales y psicológicos, humillaciones sobre mi cuerpo, mi persona, y mis capacidades, y después venía la parte del cariño y el amor. Haiendome sentir completamente sola, y confundida. Loca, trastornada. Haciendome pelear con todas las mujeres que tenía cerca, y enseñandome que los HOMBRES no aman, solo cojen. Pensé que la unica forma de que una pareja me ame, era siendo sexy, y seductora, anorexica, bulimica y casi muerta. Llegue a pesar 35 kilos, tuve intrnaciones por deshidratación, perdi una muela».

«BASTA DE ROMANIZAR AL FAMOSO. ESTE CASO NO ES MAS IMPORTANTE QUE OTROS POR SER OSCAR DE BERSUIT. YO HABLO Y PUBLICO PARA NO CALLAR, PARA QUE PODAMOS HABLAR TODXS, NO PARA FOMENTAR ODIO, SINO SEGUIMOS EN EL MISMO CIRCULO», agregó.

El texto completo: