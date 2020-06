El ex de Julieta Prandi la denunció por «impedimento de contacto»

Claudio Contardi asegura que los hijos de la pareja debían ser trasladados el domingo a su domicilio y que eso no sucedió.

Julieta Prandi fue denunciada por su exmarido por «impedimento de contacto». Claudio Contardi dice que los hijos de la pareja debían ser trasladados el domingo a su domicilio y que eso no sucedió.

Según una nota publicada por la periodista Fernanda Iglesias en el diario La Nación, el ex de la modelo y conductora declara que no tiene comunicación alguna con los niños y que la modelo y conductora «no responde a las llamadas telefónicas» por lo que desconoce «el bienestar de sus dos hijos» al no tener «ningún tipo de contacto hace una semana».

No es la primera vez que Contardi decide denunciarla. En enero hizo una presentación similar cuando los niños estaban en Córdoba con su madre y por un tema con los vuelos volvieron a Buenos Aires un día después.