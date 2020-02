El estado de salud de Sergio Denis, a casi un año de su caída: “No está conectado con la realidad”

Ya pasaron 11 meses desde que Sergio Denis tuvo su accidente que lo dejó en estado delicado. Su hermano habló sobre su estado de salud actual.





Sergio Denis sufrió un accidente el 11 de marzo del año pasado en Tucumán. Durante uno de sus conciertos, el cantante perdió el equilibrio y se cayó dentro de un agujero en el escenario a casi tres metros de altura. Luego de la caída, fue trasladado al hospital Ángel C. Padilla y ahora está en la clínica ALCLA del barrio de Belgrano. Desde entonces, está internado con cuidado profesional constante.

Ya pasó casi un año desde el accidente, pero la salud de Sergio Denis no evoluciona. Su hermano, Carlos Hoffmann, habló con el diario Clarín sobre el estado delicado en el que se encuentra el artista: “Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro”.

También agregó que los médicos: “hacen lo que está a su alcance para mantener sus músculos en funcionamiento” con la ayuda de una variedad de ejercicios, pero aseguró que “no hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo. Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto”.

Diego Colombo, el representante y amigo de Sergio Denis, también comentó sobre el estado de salud del cantante. “Sergio está igual. No hay progresos significativos en su recuperación. Abre y cierra sus ojos y se pone molesto en ciertas ocasiones, lo que demuestra que tiene sensaciones. Pero no demuestra una sintomatología progresiva”, contó el representante.

Cuando Sergio Denis tuvo su accidente, presentaba hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato. El 13 de abril del año pasado fue trasladado a Buenos Aires para ser operado del tórax por “un proceso intestinal grave” y luego lo internaron en la clínica donde está ahora.