El emotivo reencuentro entre Oriana Sabatini y Catherine Fulop

La cantante regresó a la Argentina después de 10 meses y sorprendió a su familia.

Oriana Sabatini viajó a la Argentina y sorprendió a sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, presentándose en su casa antes de la fecha prevista. El emotivo momento quedó registrado en un video que la cantante subió a las redes sociales.

Sabatini estuvo viviendo con su novio, Paulo Dybala, en Italia debido al contrato que tiene el jugador con la Juventus. Allí fue donde ambos se habían contagiado de coronavirus al comienzo de la pandemia. Su familia en Argentina, también sufrió la enfermedad posteriormente, pero de forma más severa.

“Después de diez meses volvimos a casa. Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de quince días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa”, escribió la hija de Catherine Fulop en Instagram.

Por su parte, la actriz expresó: “Qué emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa… (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de quince días y viajó con todos los permisos requeridos)”.

En el video se la ve a Catherine totalmente sorprendida y saltando de la emoción al ver a su hija. Su padre la abrazó por un largo tiempo con una enorme sonrisa. En cuanto a su hermana Tiziana, la recién llegada se le tiró encima mientras dormía, pero esta en seguida se despertó y la abrazó.