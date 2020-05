El emotivo homenaje de un comediante bahiense a su amigo, el médico fallecido en el accidente aéreo de Esquel

Un avión sanitario protagonizó un accidente el martes por la noche en el aeropuerto de Esquel y dos personas perdieron la vida, entre ellos, un bahiense.

La aeronave venía de San Fernando a buscar a una nena con una derivación urgente, pero al intentar aterrizar perdió el control.

El piloto y el copiloto fueron rescatados y trasladados al Hospital Zonal Esquel con lesiones de diferente consideración. El piloto se encuentra en grave estado.

En el avión viajaban dos tripulantes, el médico bahiense Federico Bassi y un enfermero, estos últimos perdieron la vida.

Al respecto, el comediante local, Juanjo Salce, amigo del profesional fallecido, realizó un emotivo posteo en las redes sociales, tras el fatal accidente:

El Bolsa era orgulloso. Desde que lo conozco pidió perdón dos veces. La primera, cuando entró a un supermercado y tiró una góndola completa al suelo; y la segunda cuando rompió un espejo antiguo en una fiesta. Lo conocí en Bahía Blanca cuando iba a la secundaria y me acuerdo que estudiaba un montón. De orgulloso, nomás. Siempre quería saber más que los otros. Lo obsesionaba la buena ortografía en español, la pronunciación perfecta del inglés, Billy Joel, el tenis y Bruce Springsteen.

Fue mi amigo por 30 años y lo único que cambió fue el look. En el viaje de egresados tenía el pelo largo hasta la cintura y cuando entró a la UBA se lo cortó. Creo que le hubiera gustado trabajar en la tele porque cuando fuimos a Feliz Domingo estaba desesperado para que lo ponchara alguna cámara, ese día perdimos y se enojó porque no le gustaba perder.

Cuando vinimos a vivir todos a Buenos Aires competía viendo quién tenía más para estudiar y siempre ganaba él porque estudiaba medicina. Le decía Jardín de Infantes a TEA (mi escuela de Periodismo) pero también me pidió toda la bibliografía de gramática para seguir perfeccionando su escritura. Decía que el humor no era trabajo pero fue el primero en comprar una entrada cuando empecé a actuar.

Era inquieto, le gustaba viajar y conocer el mundo. No entendía a la gente que no viajaba, en su lógica no había placer más grande que subirse a un avión. Llegó a sacarme el pasaje y prestarme hasta la valija porque quería que mi viaje se hiciera a su manera. Creo que se llevaba bien conmigo porque yo le seguía la corriente. Podía mantener una discusión por horas hasta que le dieran la razón.

Fue un buen amigo. Mi gran amigo. Estuvo el día que nació mi hijo y siempre en línea para responder por whatsapp.

Lo voy a extrañar. Somos muchos los que quedamos con el corazón roto porque se nos fue el cardiólogo del grupo.

Un día le voy a contar a Benja, su hijo, todas las anécdotas del Bolsa. Hasta entonces voy a seguir creyendo que todo esto no pasó porque no puedo creer que Ramiro se haya ido.