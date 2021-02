El edificio agrietado de Monte Hermoso, fue ejecutada por un ex funcionario de Bahía Blanca

La empresa de Rubén Valerio, exsecretario de Obras Públicas en Bahía Blanca, realizó la losa que terminó cediendo. Aclaró que ni él ni su firma realizaron los cálculos ni la planificación de la obra, y que se limitó a ejecutar lo que le requirieron los constructores. “No hay ningún riesgo respecto al edificio”, aseguró.

El edificio que sufrió el desprendimiento parcial de una losa en la costanera de Monte Hermoso, fue construido por la empresa del exsecretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, ingeniero Rubén Valerio, aunque el exfuncionario aseguró que no realizó el cálculo ni el proyecto de la obra.

“No me quiero sacar la responsabilidad, pero el proyecto y el cálculo no fue parte mía, no fue parte de mi empresa. Eso lo hizo otro profesional y nosotros nos limitamos a ejecutar lo que es estructura”, dijo Valerio en FM Atlántica, de la localidad balnearia.

El funcionario de los gobiernos de Cristian Breitenstein y de Gustavo Bevilacqua, también sostuvo que no existe ningún peligro estructural en el resto de la obra.

“No hay ningún riesgo de nada con respecto al edificio, solamente el balcón, y ya está apuntalado”, señaló el profesional.

En el edificio “Reis, Mar y Playa”, de avenida costanera Perón y Chaco, cedió el extremo de una losa del primer piso, donde iba a estar un balcón, y la calle entera fue cercada al tránsito en un primer momento ante el riesgo de que la construcción entera colapsara.

“Acá no hubo deficiencia de que faltó o que estuvo mal ejecutado, sino que pudo haber habido algún error de cálculo y hubo una falla en la estructura”, indicó el exfuncionario.

La empresa que dirige Valerio se limitó a apuntalar el balcón dañado “y hasta ahí llega mi responsabilidad”, enfatizó el ingeniero.

“Antes de llenar cada losa venían los profesionales contratados por el dueño y revisaban todo el hierro (…) y así se hizo con todas las losas y con todas las columnas”, continuó.

Valerio también deslindó responsabilidades de las personas que trabajan en su empresa, y reiteró que hubo “un error de cálculo”.

Antes del incidente, la empresa estaba analizando construir una recova bajo la loza, porque consideraba que la loza soportaba demasiada carga.

Tras la aparición de la fisura, los constructores analizan recuperar la zona dañada levantándola con un gato hidráulico, aunque por ahora no hay nada definido.

