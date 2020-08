El duro relato de una jefa de enfermería: “El personal de salud que se está muriendo”

La trabajadora del Hospital Saturnino Unzué no ve a su familia desde que comenzó la pandemia. “Yo tengo que tomar estas medidas ¡¿y vos no te estás cuidando?!», reflexionó.

La historia de Rocío López es apena una entre las que protagonizan tantos trabajadores de la salud bonaerense que se encuentran en la primera línea de la batalla contra el COVID-19.

La jefa de enfermeras del Hospital Saturnino Unzué de la ciudad de 25 de Mayo, no ve en persona a su esposo, a su nena de 8 años ni a su nene de 2 años y 8 meses desde que comenzó la pandemia.

“Cuando empezaron a llegar los primeros casos, junto con mi esposo Leo, decidimos que lo mejor era aislarme. El nene habla su media lengua, es verlo y reírme. La nena tiene congoja… me dice ´te extraño, te quiero ver´«, confió.

El 17 de marzo pasado, la que era en ese entonces jefa de Enfermería, Mirta Vaquella, fue licenciada por ser grupo de riesgo por edad para coronavirus y las autoridades ofrecieron ese cargo a Rocío.

«Suponía un desafío importante y a la vez estar en la primera linea de esta batalla contra esta enfermedad», explicó la mujer de 36 años de la localidad bonaerense de 25 de mayo.La enfermera expresó que «me gustaría que la gente tomara conciencia: que hay que usar barbijo, si sos grupo de riesgo aislate, si hablas con un vecino hacelo manteniendo una distancia de 2 metros».

A su vez, la trabajadora sostuvo que muchas personas «creen que ´a mi no me va a pasar´ y relajan (las medidas de cuidado) y tienen que pensar que hay personal de salud que se esta muriendo».

«Si no te cuidás, no me estás cuidando a mi, que me arriesgo todos los días. Yo tengo que tomar estas medidas (de alejarse de su familia) ¡¿y vos no te estás cuidando?!», planteó.

Con emoción recordó que días atrás fue a hacer una compra al almacén y el almacenero le dijo: «gracias por cuidarme».

«Me dio vergüenza, uno no espera el gracias, pero es lindo que lo reconozcan y que tomen conciencia del gran esfuerzo que hace el sistema de salud en Argentina y que hay que cuidarse para cuidar al otro«, reclamó.