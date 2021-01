El drama de Rocío Quiróz: el temporal le voló el techo de su casa

La cantante mostró en sus redes sociales los destrozos. “¿Y ahora, cómo seguimos?”, lamentó. Este lunes no estará en el Cantando.

A pocos días de la final del Cantando 2020 (eltrece) Rocío Quiróz, una de las finalistas del certamen, no estará este lunes en el programa. La cantante sufrió la voladura del techo de su casa a raíz del temporal de lluvia de esta madrugada.

Rocío contó a través de sus historias de Instagram lo que le pasó a su vivienda en Chascomús y mostró algunas imágenes. Además, con indignación hizo referencia al enorme esfuerzo que hizo junto a su pareja para poder construirla. “¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos?”, se preguntó.

Así quedó la casa de Rocío. (Foto: Captura Instagram/@rocio.quiroz)

Más allá de las pérdidas materiales, se mostró agradecida porque tanto ella como su familia se encuentran bien. Asimismo, enumeró las sensaciones que tuvo al ver el desastre: “El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar”.

Rocío también lamentó: “Cuando uno no le desea el mal a nadie, cuando no molestamos, cuando solo pensamos en nuestra familia nos pasa esto. Qué triste”.

El mensaje de Rocío tras la voladura del techo de su casa. (Foto: Captura Instagram/@rocio.quiroz)

Además, agradeció el apoyo que recibió y se mostró confiada en que van a salir adelante: “Lo importante de todo esto es que somos fuertes de lo que pensamos”.

En La previa del Cantando (Ciudad Magazine) mostraron en un video cómo quedó la casa: “No me quiero ni imaginar el susto que se habrá pegado estando ahí con su hija chiquita”, opinó Lourdes Sánchez, conductora del programa. “Ojalá que vuelva al Cantando porque ella le puso todo, y le estaba yendo muy bien. Es una tristeza muy grande que no pueda estar”.

Su continuidad en el Cantando

Ángel de Brito, conductor del ciclo, dio a conocer desde su cuenta de Twitter lo que le pasó a la cantante y aclaró que por ese motivo hoy no estará en el programa y su lugar será ocupado por su coach, Ana Durañoña.

El periodista confirmó que Rocío no estará este lunes en el programa. (Foto: Captura Twitter/@AngeldebritoOk)

“Esta noche no estará en el Cantando 2020 y será reemplazada por su coach. El temporal le voló el techo de su casa provocando grandes daños. Está muy angustiada. Ojalá pueda volver pronto. Últimos 5 programas”, sostuvo el periodista.

El reality de canto llega a su fin el viernes y, además de la pareja de Quiróz y Rodrigo Tapari, también están en carrera Agustín ‘Cachete’ Sierra e Inbal Comed; Ángela Leiva y Brian Lanzelotta; Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal; Tyago Griffo y Lissa Vera (que reemplaza a Gladys ‘la Bomba’ Tucumana) y Dan Breitman y Flor Anca.