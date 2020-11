El dolor de Ruggeri por la muerte de Maradona: «No creo que haya un argentino que no se le esté cayendo una lágrima».

Al borde del llanto, el ex compañero y amigo de Diego, le dedicó unas sentidas palabras tras enterarse de su fallecimiento. Video.

La muerte de Diego Maradona conmueve al mundo entero y Oscar Ruggeri, ex compañero y amigo, se enteró al aire en ESPN y como pudo, le dedicó unas palabras con mucho afecto y admiración «al mejor capitán».

«Parece que uno está esperando que te digan que es mentira, que no pasó nada porque siempre pasaba esto con él. Que loco porque estábamos hablando todos de juntarnos pero no lo hicimos por miedo a la pandemia. No pudimos hablar ni vernos. Dejame de joder, 60 años» se lamentó el Cabezón y recordó al Tata Brown y José Luis Cucciufo, otros campeones del mundo en México que fallecieron.

«Nos hizo vivir los momentos más lindos de mi vida, un crack en todos los sentidos. Nadie llevó la cinta como él porque además era el mejor de todos. Me conmueve verlos a todos que se les cae las lágrimas. No creo que haya un argentino que no esté llorando ahora por lo que ha hecho este chico por nuestro país. Si hay alguien que unió a todos los argentinos fue Maradona cada vez que jugaba«, agregó Ruggeri al borde del llanto.

El dolor se extendió a las redes sociales, donde muchos famosos expresaron sus sentimientos por Diego Maradona.