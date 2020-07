El dolor de Demi Lovato: murió su abuelo y no pudo despedirlo

La cantante compartió en Instagram varias fotos del hombre con ella y otros miembros de su familia para homenajearlo.

En medio de la incertidumbre que le provoca el coronavirus, a Demi Lovato se le sumó triste noticia: la muerte de su querido abuelo. Con dolor, compartió en Instagram varias fotos del hombre con ella y otros miembros de su familia para homenajearlo.

«Levantarme con la noticia de que mi abuelo Perry murió esta mañana. Él estuvo enfermo durante varios años, pero ahora está libre de dolor», manifestó la artista. Además, dijo: “Este hombre ha amado a Dios intensamente y ha sido uno de los mejores predicadores a los cuales he tenido el honor de escuchar compartiendo la palabra de Dios».

«¡Te amo abuelo! Siento que no nos hayamos sacado más fotos juntos, pero tengo muchísimos recuerdos que me harán sonreír hasta que nos volvamos a encontrar algún día. Descansa en paz. Te amo», cerró Lovato.