El docente sobreseído en la causa Sol Bruna demandará al Estado

“Hay una serie de hechos muy groseros que me perjudicaron por el mal desempeño de los agentes del Estado», afirmó.

Sebastián Rodríguez Maidana es el docente que hace dos años fue vinculado en la causa judicial por la muerte de Sol Bruna y la semana pasada fue sobreseído.

“La semana pasada recibí una buena noticia, estoy más tranquilo, aunque la bronca y los momentos que pasé van a seguir y queda una sensación bastante dolorosa de todo esto”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos al hacer referencia a la decisión de la Cámara Federal que por mayoría ratificó el fallo de primera instancia y por lo tanto fue sobreseído.

Se lo había vinculado con la venta de estupefacientes. Vale la pena recordar que la adolescente (Sol Bruna tenía 15 años) falleció como consecuencia de una sobredosis. Se allanó, equivocadamente, su departamento en busca de elementos que permitiesen ratificar que la droga se había comprado justamente allí.

Recalcó que todo lo que vivió desde abril de 2018 cuando allanaron por error su vivienda y a partir de allí lo vincularon con la muerte de la joven que fue abandonada en la puerta del Hospital Español, quedó registrado en cualquier buscador de Internet “gracias la mala leche de un sector del periodismo bastante decadente”.

“Ya está, hay que seguir, no van a cambiar por lo que yo diga, seguirán operando así”, criticó.

En tanto, adelantó que hará una presentación judicial por los daños y perjuicios que sufrió. “Hay una serie de hechos muy groseros que me perjudican, hubo mal desempeño de agentes del Estado. Estoy preparando una presentación contra el Estado porque los errores han sido muy groseros. Antes de ordenar el allanamiento tenían a disposición la información para darse cuenta que estaban allanando un domicilio que no tenía nada que ver”, recordó.

Vale aclarar que Rodríguez Maidana sigue apartado de su cargo de director de escuela y desde hace dos años se desempeña en una oficina administrativa del sistema educativo, pero sin contacto con alumnos. “Todavía no volví a mi puesto. Entiendo que no quedan más argumentos para que continúe apartado del cargo”, afirmó.

El docente admitió que se siente mal, que no es natural lo que vivió y que la sensación es rara. Dijo también que, por sobre todas las cosas, sufrió por «los que viven a mi alrededor, es decir mis viejos, mis hijos . Ha sido una situación de mierda, pero tuve y tengo la cabeza fría para no hacerme más mala sangre”.

“La condena mediática que me tiraron con todo lo que se dijo de mí, gracias a los conocidos, a los que me quieren, se licuó, especialmente ese dolor que experimenté durante mucho tiempo. Recibí mucho apoyo de la gente que me conoce y acá estoy”, concluyó.