El director de la OMS en cuarentena por un contacto estrecho.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este domingo que voluntariamente se aisló después de estar en contacto con una persona que había dado positivo.

«Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al #COVID19» informó a través de la red Twiter Ghebreyesus, según la agencia de noticias AFP.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020