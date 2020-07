El difícil momento de Flavio Mendoza: «Tuve que vender mi departamento»

El artista reveló detalles sobre la dura situación ecónomica que vive.

El artista Flavio Mendoza está pasando por una situación económica muy complicada. Sucede que, a raíz de la cuarentena obligatoria, los teatros debieron detener sus actividades.

El fin de semana, Mendoza fue entrevistado en el programa de radio Polino auténtico, donde manifestó la necesidad de volver a los escenarios: «Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre».

Además, agregó que pidió créditos pero no se los otorgaron. Luego, continuó: «En este país a la gente que da trabajo y produce la castigan. Tuve que vender mi departamento, que valió todo mi esfuerzo».

«Los artistas no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?», declaró. «Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando. Yo la estoy pasando mal como todo el mundo pero hay gente que la pasa peor», afirmó Flavio.

«Me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé qué decir», se lamentó el artista.