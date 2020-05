El descargo de un empleado municipal luego de recibir una carta documento desde el área de Políticas Sociales

La Secretaría de Políticas Sociales envió una carta documento para que los trabajadores de su área se reincorporen a cumplir tareas en sus puestos.

Según mencionaron desde el Sindicato de trabajadores Municipales, el problema empezó cuando le pidieron a las autoridades un protocolo de seguridad y para que los empleados sepan cómo deben trabajar. Pero ese protocolo no estaba hecho.

Debido a esto, en empleado del área, hizo un descargo en la redes sociales, comentando su disgusto frente a la situación. Se llama Pedro y se desempeña como chofer.

«Buenas tardes amigos/compañeros, hoy me llevo una sorpresa. La mayoría sabe que soy trabajador municipal hace 26 años en niñez, adolescencia y familia, nunca imaginé que nos pasaría esto; que por solicitar un reclamo de seguridad mía y de todos mis compañeros, recibiríamos una carta documento de parte de la Secretaria VANINA GONZALEZ y la Sub Secretaria JULIANA CERRITELLI, amenazándonos con denuncia civil y penal e intimidándonos, ya que lo único que le pedíamos a la sub-secretaria era tan solo una reunión en la cual nos facilitara por medio de la Secretaría de Salud un protocolo para el covid-19 ya que hace una semana atrás, estando de guardia de violencia de género y protección al menor, estuvimos con una compañera en una situación de posible contagio de covid-19, arriesgándonos a contagiar a nuestros familiares y seres queridos; gracias a Dios el resultado a la menor dio negativo.

Quiero aclarar desde el momento en el cual apareció la pandemia, nunca dejamos de trabajar exponiéndonos con mis compañeros y nunca tuvimos un protocolo de salud ni elementos de seguridad, tanto para nosotros como para las personas de las cuales abordábamos en distintas situaciones de la emergencia por la cual asistimos, ya que nuestra guardia es en hospitales, comisarías, hogares convencionales y particulares, tanto en la ciudad como en las localidades de General Daniel Cerri y Cabildo.

En el día de hoy nos presentamos junto con el stmbb en la oficina de la Sub-Secretaria y ésta nunca se hizo presente; nos hizo llegar por medio de una compañera que no iba a recibirnos porque estaba en su casa cuidando a sus hijos; la Secretaria tampoco se encontraba en su oficina trabajando, es decir, nos intiman a presentarnos a nuestro lugar de trabajo siendo que ellas son las que también deberían estar, y no es así».