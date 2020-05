El cumpleaños menos pensado: Jimena Barón festejó junto a Daniel Osvaldo

Con el paso de los días durante la cuarentena, Jimena Barón y Daniel Osvaldo comenzaron a intercambiar mensajes y comentarios en las redes sociales, demostrando que las diferencias entre ellos habían quedado en el pasado. Y la muestra más fuerte se dio este sábado a la noche.

La modelo fue a buscar a su hijo Morrison a lo de su ex pareja para festejar con él su cumpleaños número 33, que se celebra este domingo. Sin embargo se llevó una gran sorpresa: el niño le dijo que quería estar con ella, pero también con su padre, su perro y su hermano mayor, Gianluca, hijo de Osvaldo con otra pareja.

Le hicieron una invitación formal y la cantante aceptó pasar su festejo en lo del delantero de Banfield. “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y ‘con vos también, quedate’. Padre adhiere, ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo”, relató Jimena en una publicación en Instagram, acompañada por fotos y videos del festejo.

Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace dos días), la vela y la bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, reveló la artista.