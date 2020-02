El cumpleaños del horror: festejó el primer año de su hija, secuestró a los invitados 11 horas y terminó muerto

Organizó todo para vengarse de sus vecinos por una denuncia que le hicieron. El cumpleaños del horror terminó con el hombre y su esposa asesinados.

El pueblo de Farrukhabad de Uttar Pradesh, en India, está conmocionado. Un hombre organizó un cumpleaños del horror: invitó a todos los nenes de la zona a una fiesta falsa para festejar el primer año de su hija y los secuestró durante 11 horas.

Las víctimas eran menores, desde los seis meses hasta los 15 años. Todos pensaban que se iban a ir a divertir, pero el hombre, identificado como Subhash Batham, los encerró en un sótano y los amenazó de muerte.

La Policía local intentó negociar con él durante 10 horas pero no tuvo éxito. “Había miedo en el vecindario y nadie dormía. Todos estaban preocupados por la seguridad de los niños”, contó un reportero local. Y agregó:”La policía trató de convencerlo de que se rindiera por varias horas. Llamaron a las fuerzas especiales cuando su intento fracasó”.





Por eso, las autoridades se aseguraron de que los nenes estuvieran en un lugar seguro e ingresó con armas para detenerlo: murió en el medio del tiroteo. Y no fue la única víctima. Su esposa, de la que no se sabe si era parte del plan o no, falleció debido a los piedrazos de los vecinos, que decidieron vengarse por la situación.





“Tenía heridas en la cabeza y estaba sangrando cuando la llevaron al hospital”, dijo el oficial de policía Mohit Agarwal a la NDTV de India . Y sobre el motivo del secuestro, hay solo una hipótesis: “Él creía que los locales eran responsables de su arresto en el caso de asesinato y quería vengarse”, agregó una fuente cercana.