La ex pareja del deportista llegó desde Colombia a Argentina en abril del 2019, sin embargo, aseguró que en medio de esta situación desea regresar a su país. «Quiero estar en Colombia, con mi familia, con mi hija. No es fácil estar acá sola. Mi hija está muy mal porque sabe lo que está pasando«, recordó en diálogo con Lío Pecoraro y Fernandio Piaggio.



Daniela Cortés mostró por Instagram sus heridas por las agresiones de Sebastián Villa

«Le quiero dar un buen ejemplo a mi hija y no quisiera que repitiera mi historia. Él siempre se metía con la niña con amenzas verbales porque sabía que era lo que más quería«, lamentó entre lágrimas.

Además relató: «Estuve embarazada de Sebastián. Yo vine para acá el año pasado para mayo. Tuvimos una discusión acá en Argentina. En ese momento me maltrató. Ese mismo día tuve un sangrado impresionante y al otro día me desperté y fui a la guarda. Según los médicos que me atendieron y me hicieron una ecografía vieron que hubo embarazo, pero ya no había feto«.

«Perdí el embarazo por los golpes. Villa es una persona bipolar. En un momento está bien, feliz, muestra alegría y en otro momento es enojón, te insulta. Es una cajita de sorpresas porque de momento cambia su actitud«, describió.