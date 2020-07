El Cantando 2020 inició entre problémas técnicos, indirectas y mucha emoción

El Cantando 2020 inició bajo los protocolos de seguridad dispuestos para prevenir el coronavirus y con mucha emoción.

Luego de muchas expectativas, el Cantando 2020 tuvo su gran debut en El Trece. El programa inició bajo los protocolos establecidos para evitar posibles contagios por coronavirus, es decir, manteniendo las distancias sociales y el jurado dividido por paneles. Sin embargo, al inicio se produjeron algunos errores de sonido pero fue compensado por la emoción que se transmitió minuto a minuto.

Al inicio se llevó a cabo la apertura del Cantando 2020 por parte de Karina La Princesita, Damián Córdoba, Tripa, Flor Otero y Rochi Igarzábal quienes interpretaron fragmentos de distintas canciones populares. Luego de la apertura, se dio la bienvenida al jurado integrado por Moria Casán, Nacha Guevara, Pepe Cibrián y Karina La Princesita. Sin embargo, al momento en que presentaron a «La One», ella deseo desfilar y mostrar su look, sin embargo, de los dos micrófonos que le dieron, ninguno funcionó y debió regresar a su puesto donde aprovechó a mostrar su filosa actitud.

¡Moria Casan le puso picante al primer programa de @cantando2020! pic.twitter.com/qf71zuu4s6 — @eltreceoficial (@eltreceoficial) July 28, 2020

Además del comentario técnico, Moria Casán también habló sobre los polémicos dichos contra Laurita Fernández. La diva remarcó que no tenía nada en contra de ella pero que la llamaría co conductora debido a que no le gustaba el disminutivo de su nombre y el apellido le recordaba al presidente.

La primera en cantar fue Carmen Barbieri, quien recibió la sorpresa de su hijo Fede Bal, quien le grabó un video indicando que se hizo un estudio y «la zona donde estaba el tumor está todo bien». La capocómica reveló que «no me contó que había dos pólipos y son benignos», expresó emocionada al enterarse sobre la pista del Cantando 2020.

Dado que Laurita Fernández fue pareja de su hijo Fede Bal, ambas expresaron el aprecio que aún se tienen y la conductora le preguntó si deseaba ser abuela, a lo que ella respondió: «abuela quiero ser ya. Moria me gana en todo», expresó entre risas..