El blooper de Belu Lucius: “Mi culo come trapo… “

La influencer posteó una foto disfrutando del verano y se animó a relatar una insólita anécdota que vivió en un parque.

Con el objetivo de seguir disfrutando a pleno del verano, Belu Lucius fue con su marido y los dos hijos que tienen juntos a un parque acuático. Si bien se divirtieron un montón, protagonizó un blooper cuando se tiró del tobogán y ni dudó en relatar la anécdota en Instagram.

Junto a una foto súper sonriente y en bikini, sentada en el juego del que se tiró, Belu detalló el divertido “accidente” que sufrió.

“Anécdota de ayer: lo vi a Javier (su marido) tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: ‘sacame una foto que me quiero tirar yo’. Subo lo más campante haciéndome la agrandada porque me iba a tirar sola, grandulona boluda que soy, y cuando apoyo el cul… sin retorno empiezo a caer… Y me doy cuenta de que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el ojete. Así que estuve sentándome de costado todo el santo día…”, contó.

Antes de cerrar, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) coronó su insólito relato con una desopilante conclusión. “Mi culo come trapo no es apto para toboganes de agua”, sentenció, siempre buena onda.