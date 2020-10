El Atlético Mineiro quiere llevarse a Sebastián Villa

Si hay una cuestión que a Boca le costó horrores resolver tras casi seis meses es la situación de Sebastián Villa.

El club tomó una postura radical luego de que el delantero de 26 años haya sido denunciado por su ex pareja, Daniela Cortés, por violencia de género y es que no juegue más hasta tanto no se resuelva esa situación judicial; y por otro lado, rechazó varias ofertas que llegaron por él, situación que cayó muy mal en el futbolistas que demostró su descontento.

Sin embargo, ahora podría revertirse el escenario y su caso tendría una solución: el Atlético Mineiro vino a la carga con todo, puso sobre la mesa una propuesta de ¡7.500.000! de dólares por el 50% y se cree que esta vez el Xeneize podría acceder.

El colombiano no juega ni, por ahora, lo dejaron ir. El ya manifestó su deseo de volver a la actividad o bien, cambiar de aire.