El abusador de su hija está libre, le manda mensajes y se tuvieron que mudar para que no las encuentre

En Informate Acá dialogamos con una mujer que denuncia que su –ahora- ex marido, abusó sexualmente de su hija de 8 años discapacitada.

Hace meses lo denunció pero sigue libre, le manda mensajes y se aparece en las casas que alquilan.

«Me mudé. No me importa pagar 18 mil pesos de alquiler pero estoy tranquila» expresó la mamá de la nena.

Por el momento, no pueden hacer mucho hasta que pase la pandemia. Pero la familia vive con miedo. Ya le hicieron 5 denuncias.

El hombre de llama Edgar Duarte y trabaja en Villa Mitre. Se hizo muchas cuentas en Facebook, ya que lo han denunciado. Desde allí, manda mensajes a su ex mujer pidiéndole perdón y diciendo que «está arrepentido de lo que hizo».

«Quiero que lo metan preso, no se porque no está preso. Quiero justicia. No tiene perdón de dios lo que hizo», comentó.