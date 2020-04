«El 1% más rico captura más del 15% del ingreso nacional. El 10% más pobre, el 1%»

La diputada nacional Fernanda Vallejos aseguró que «en los próximos días» se presentará el proyecto de ley que busca gravar por única vez las 12.000 grandes fortunas argentinas con el objetivo de combatir las graves consecuencias económicas que está produciendo la crisis del coronavirus en Argentina

Lo hizo, ayer, en diálogo con la AM 530 Somos Radio (Buenos Aires), luego de detallar los principales fundamentos de dicho proyecto en una columna publicada en el sitio Perfil: «Entre 2015 y 2019, en lo que refiere al impuesto a la riqueza, la recaudación por Bienes Personales sobre el total promedió una tasa de 0,74%, prácticamente la mitad que el promedio de 2003-2015, tras la fortísima baja en las alícuotas. A la inversa de lo que sugieren los detractores del impuesto a las grandes fortunas, mientras los ricos pagaban cada vez menos impuestos, la tasa de inversión cayó, pasando de un promedio de 21,1% del PBI entre 2003 y 2015, al 19% entre 2015 y 2019.

En cambio, consistentemente con la política tributaria, en particular, y con la política económica, en general -ambas regresivas-, creció la desigualdad. En esos 4 años, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló desde 16 a 21 veces. Entre los que ganaron, concentrando mayor proporción del ingreso, de acuerdo con datos de la CEPAL, el 1% más rico de la Argentina, captura más del 15% del ingreso nacional. El contraste con el 1,5% del ingreso del que participa el 10% más pobre, es obsceno.

Además -y esto es especialmente significativo para países como el nuestro- una matriz tributaria que redistribuye inversamente los ingresos, desde los asalariados y los sectores populares hacia aquellos que se ubican en la cima de la pirámide, favorece la concentración y acumulación de excedentes extraordinarios en manos de sectores con «alta propensión a la fuga» que los dolarizan y fugan la riqueza producida en el país, fuera del circuito productivo nacional.

La riqueza que se fuga representa la antítesis de la inversión y el desarrollo productivo. Es notable que los activos de sociedades no financieras y hogares argentinos en el exterior, al 31 de diciembre de 2019, sumaban un stock de U$S 335.622 millones, U$S 103.000 millones más que al final de 2015 (INDEC).

Vale la pena señalar, complementariamente, que los argentinos más ricos (tramo superior de ingresos del impuesto a los bienes personales) mantienen el 78% de su riqueza declarada fuera de la Argentina. Esto, sin considerar que, según estimamos, aproximadamente 2/3 de la riqueza exteriorizada, no se encuentra declarada en el país».

Mientras tanto, en diálogo con el programa Detrás de las Noticias (AM 530), Vallejos consideró que «se pueden recaudar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares», y aclaró que «este impuesto será extraordinario y sobre patrimonios mayores a 3 millones de dólares»