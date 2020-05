EEUU y Argentina un «Trato justo»

La senadora Demócrata de Estados Unidos Elizabeth Warren apunto que los acreedores de EEUU deberían hacer un “Trato Justo” con la Argentina y reestructurar la deuda ya que la crisis que provoco el COVID-19 debilito la economía del país Argentino.

En un tweet de su cuenta de twittter, la ex precandidata a la presidencia de los Estados Unidos afirmo que un trato justo ayudaría a salvar más vidas.

Con la presencia del Coronavirus no es el momento para que los acreedores de Wall Street exploten a cualquier país siendo que cada uno está lidiando con una gran carga de deuda. En su tuit, citó una nota de la agencia Bloomberg titulada «La disputa entre BlackRock y Argentina se calienta y retrasa las conversaciones sobre la deuda». Lo que se charla es de una reestructuración de la deuda de Argentina con los acreedores extranjeros que estancan 2 meses después que comenzaron y la empresa de Wall Street BlackRock Inc., es una de las razones principales. Según la agencia Bloomberg los presentantes de la firma de administración han tomado una línea dura en las negociaciones, exigiendo al gobierno que mejore los términos de su oferta original.

Argentina may go bankrupt if it doesn't restructure its debt. With COVID-19 worsening an already weak economy, this is no time for Wall Street creditors to exploit any country struggling to deal with debt burdens. A fair deal will help save more lives. https://t.co/TKnTpQN69v

