Eduardo Pucci: “No necesitamos aplausos, necesitamos que la gente no salga a la calle”

YA SON 85 LOS PROFESIONALES DE LA SALUD FALLECIDOS

El Director del Hospital provincial Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata advirtió que “los trabajadores están agotados”.

El Director del Hospital provincial Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata, Eduardo Pucci, aseguró que los trabajadores de la salud “están agotados, con mucho trabajo” y por eso instó a la población a “no salir a calle” en caso de no ser de suma necesidad.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia dijo que “el COVID-19 es un patología muy severa, estamos en contacto con ella, peleándola cotidianamente y a pesar de los equipos de protección el hecho del contacto directo con el virus sumado al cansancio y la multiplicidad de trabajos lleva a que pueda haber algún descuido o algún error”.

Además, señaló que están “trabajando denodadamente y necesitamos que la gente se cuide para cuidarnos, no necesitamos aplausos, no somos héroes, somos trabajadores de la salud y que la población no colabore con aplausos, sino no saliendo a la calle, quedándose en casa y disminuyendo el riesgo de contagio”.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniéndole el pecho a esto. La gente está desgastada, devastada psíquicamente, la vacuna no estará hasta marzo y hay que seguir cuidándose”, reflexionó Pucci.

Destacó que pese a la pandemia, en el hospital se “hicieron un trasplante de médula ósea en un chiquito de 3 años que viene de la costa y eso fue importantísimo porque era una sala cerrada desde abril del año pasado y en menos de 5 meses hicimos el primer trasplante. Además realizamos un doble trasplante renal para dos chiquitos, con un equipo de gente muy escaso y trabajando desde las 21 hasta las 4 de la madrugada en medio del COVID y esto es mi orgullo del hospital”.