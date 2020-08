Eduardo Feinmann tiene coronavirus: «Nadie esta exento»

El periodista Eduardo Feinmann confirmó a través de sus redes sociales que el test por coronavirus dio positivo.

El periodista Eduardo Feinmann usó sus redes sociales para revelar que tiene coronavirus. En su mensaje explicó cuál es su estado actual de salud y remarcó que nadie está excento de contagiarse de Covid -19.

En un hilo de Twitter, Eduardo Feinmann resaltó: «Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy… me levante con disfonia cosa que atribuí al cambio de clima… de forma responsable, falte a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda».

«Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febricula reciente posterior a la confirmación del mismo», destacó el periodista Eduardo Feinmann.

Por último, el periodista remarcó que «esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense».

De inmediato recibió el apoyo a través de las redes sociales, donde diversos usuarios le plantearon que tiene que mantenerse tranquilo frente al diagnóstico de coronavirus. Además, le transmitieron una pronta recuperación.

Un día antes, el periodista hizo un duro editorial sobre la movilización del 17A convocada en especial contra la cuarentena por coronavirus. A pesar de eso, el periodista sostuvo que no fue «una marcha anticuarentena» y consideró que «la gente está harta y siente que la están gastando».

«El Gobierno los tildó de anticuarentena. No. La gente reclamaba por la República, por las instituciones, por la Justicia, no quieren que toqueteen la Corte Suprema de Justicia, no quieren jueces militantes, no se lo bancan, la gente no quiere la impunidad», sostuvo en parte de su editorial.