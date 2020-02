Eduardo Feinmann: «Horacio Rodríguez Larreta sería un gran presidente»

Eduardo Feinmann opinó sobre el presente político de la Argentina y se animó a proyectar a Horacio Rodríguez Larreta como Presidente de la Nación.

El periodista destacó la gestión del Jefe de Gobierno porteño y aseguró: «Sería un gran presidente». Luego, agregó: «El tiempo de Mauricio Macri y Cristina Kirchner está terminado».

Por último, en diálogo con Infobae, se refirió a la posibilidad de hacer política: «Me ofrecieron muchas veces y no es lo mío. No es algo que me interese, me gusta lo que hago, amo lo que hago y la verdad que no me interesa».