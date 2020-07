Eduardo Feinmann explicó por qué debió abandonar su programa en vivo

El hecho ocurrió el viernes pasado.

Luego de abandonar sorpresivamente su programa en vivo El Noticiero por A24, Eduardo Feinmann explicó qué había sucedido aquel día.

“Me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que nosotros contamos todos los días, cualquier cosa que uno sienta le da la sensación de que es COVID-19. Uno se torna paranoico ya a esta altura de la vida″, indicó el periodista, en su ciclo «Alguien tiene que decirlo», por Radio Rivadavia.

Al parecer, había llegado el viernes al canal con un fuerte dolor de cabeza. “Dije: ‘Bueno, qué se yo, será la temperatura o la cantidad de información que uno tiene’”, pensó, antes de salir al aire.

Luego, continuó: “Y después, cuando empecé el programa, empecé a sentir mucho más dolor de cabeza a nivel de la sien. ¿Vio cuando se le viene a la cabeza todos los síntomas que provocan el COVID-19? Uno de esos era el dolor de cabeza. No me sentía bien, me sentía como un poco mareado, y dije ‘me voy, quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”.

Recordando los síntomas, Feinmann decidió realizarse el test y tras obtener el resultado, dijo: “Gracias a Dios, dio negativo. Gracias a todos los que me escribieron. No le contesté a nadie hasta no tener el resultado».