Dyhzy lapidó al periodismo por las versiones sobre su identidad.

El hijo de Alberto Fernández aclaró lo que quiso decir acerca de su cambio de nombre en el DNI. Mirá el video.

Dyzhy -cuyo nombre de nacimiento es Estanislao Fernández– brindó contundentes declaraciones sobre la posiblidad de cambiar su DNI días atrás para no ser llamado de esa manera, pero ante ciertos puntos de vista de la noticia en los medios de comunicación, realizó un duro descargo en el que aclaró lo que quiso decir y criticó al periodismo.

“¿Vieron que yo en la entrevista de Filo dije que como que había planteado cambiarme el nombre en algún punto? Y como que lo pienso a veces y todo. Hicieron toda una bola con eso y sacaron un millón de pelotud… dando a entender como que estoy transicionando o que, no sé, como que estoy cambiando mi identidad”, comenzó el DJ en sus historias de Instagram, aclarando que no tiene en mente cambiar de sexo.

“La verdad es que es una pelotu… decir esas cosas, porque primero, la identidad yo ya la tengo construida, gracias, y lo que dije con eso, el tema ese del cambio de nombre, es que en algún punto llegué a considerar cambiar mi nombre porque no respetan que pida que no me llamen por el nombre que tiene mi DNI”, indicó indignado el youtuber.