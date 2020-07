Dura acusación de Nicole Neumann contra Viciconte y Cubero: «Le depilaron las piernas a mis hijas»

Pese a los tres años de separación, la modelo y el exfutbolista todavía se ven envueltos en peleas. La última discordia se generó tras la denuncia penal que «Poroto» le presentó a Nicole, por no haberle entregado, como estaba pautado, a sus hijas Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6).

Fue entonces, cuando la panelista habló con Ciudad.com sobre el tema: “La verdad es que Fabián me mandó a hacer un hisopado por un dolor de panza o no me daba a mis hijas. Me lo hice y dio negativo, obvio. Entonces, le pedí a él y su novia por los casos de Covid-19 confirmados donde ella trabaja (El Nueve) y porque mis hijas me cuentan que no toma los recaudos al volver del trabajo y están preocupadas. Y Fabián se negó a hacerse el hisopado”.

Luego, Neumann hizo hincapié en las faltas del padre de las nenas: “Fabián también se negó a ver mañana en su cumpleaños a Sienna, incumpliendo el convenio firmado. Además, mañana la menor tiene un turno importante en el médico que está enfrente a nuestra casa. Por lo cual, hoy las nenas no pudieron retirarse con Fabián. Él ya estaba al tanto de esto y también los abogados. Pero igual quiso ir a radicar una denuncia en mi contra. Así me hace una demanda por plata cada semana y también para bajarme la cuota alimentaria, para que yo pague el colegio y demás”.

En Los Ángeles de la Mañana, la blonda le detalló a Karina Iavícoli más acerca de la convivencia entre Cubero, Viciconte y sus hijas: «Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. ¿Quién habla de ella y su trabajo? Están obsesionados conmigo”. Y sumó indignada: “Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Además, mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'».