Drake celebra su cumpleaños con el lanzamiento de Certified Lover Boy

El rapero canadiense, Drake, ofreció nuevos detalles a sus fanáticos sobre el lanzamiento de su disco Certified Lover Boy, material que saldrá al mercado el próximo año y es la continuación del álbum Scorpion, publicado en el 2018.

Con un video publicado en sus redes sociales el pasado 24 de octubre, fecha de su cumpleaños, que muestra a un pequeño niño observando desde el suelo al famoso rapero mientras en el fondo suena una banda instrumental, Drake presentó los primeros adelantos de lo que se verá en su próximo álbum de estudio.

El clip, que muestra referencias claras a sus proyectos anteriores Take Care, Dark Lane Demo Tapes y Nothing Was The Same finaliza con el anuncio general de estreno en enero del 2021. Este sería entonces su sexto álbum de estudio, y podría encabezar las listas de éxitos al igual que su homónimo del 2018.

A finales del 2019, Drake sorprendió a todos tras aparecer en un concierto que DaBaby realizaba en Toronto, Canadá, y aprovechó la oportunidad para hablar sobre su próximo disco. “Volveré a casa y trataré de terminar este álbum para que podamos escucharlo a todo volumen en 2020”, comentó aquella vez, pero algunos inconvenientes relacionados a la pandemia, le obligaron a posponer la fecha hasta el próximo año.