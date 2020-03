Dos militares y dos mujeres fueron detenidos en un raro episodio

El hecho se registró esta madrugada, en inmediaciones al Quinto Cuerpo del Ejército. Dos Cabos, una joven de 18 años y su hermana menor, de 17, resultaron con aprehensiones por violar el aislamiento obligatorio.

En un confuso y extraño episodio, dos mujeres y dos militares jerárquicos fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Séptima, en el interior de un vehículo que se encontraba en inmediaciones al Quinto Cuerpo del Ejército.

Se trata de una menor de 17 años, su hermana de 18 años, el Cabo Primero Angelo Paillalef y el Cabo Ronaldo Macias, quienes fueron sorprendidos en la intersección de las calles Guido Spano y Florida, a bordo de un Renault Megane II y en pleno quebramiento de la cuarentena obligatoria.

Según fuentes consultadas, una versión indica que el hecho, en principio, se desencadenó con el llamado de una de las jóvenes al 911, en el cual habría dado cuenta de haber estado en el interior de la unidad militar, y donde presuntamente manifestó preocupación por no saber cómo saldría del lugar.

Sin embargo este dato no pudo constatarse, porque el rodado con sus ocupantes fue hallado en cercanías a las instalaciones de Florida 1450. Los agentes sí pudieron corroborar la infracción al artículo 205 del Código Penal porque estas personas no supieron justificar su presencia en la vía pública.

De acuerdo a informaciones, las autoridades militares llevarán a cabo informes internos para determinar lo sucedido y evaluar que determinación tomar.

De esta forma, los cuatro aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°1.