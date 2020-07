Dos adolescentes salieron a la vereda a conversar y desaparecieron

En San Juan buscan a dos jóvenes amigas que ayer a la tarde salieron a la vereda de sus casas a conversar y luego desaparecieron

Dos amigas adolescentes de 13 y 15 años desaparecieron en San Juan luego de que ambas se encontraran en la vereda de la casa de una de ellas para conversar.

Las mamás de las dos menores desaparecidas se encontraban dentro de la vivienda ubicada en Villa del Carril, San Juan, y cuando se dieron cuenta que sus hijas no estaban más en la vereda realizaron la correspondiente denuncia. Las dos familias se habían reunido y las adolescentes habían pedido permiso a sus mamás para dar una vuelta, pero ante la negativa de las adultas acordaron ir a charlar a la vereda de la casa. Cuando las llamaron para comer ya no estaban ahí. Las amigas fueron identificadas como Sofía Escarate y Josefina Pérez. Guadalupe Mallea, prima de una de las menores, indicó a Diario de Cuyo que “les permitieron ir a la vereda, a sentarse en unos banquitos que hay frente a la casa. Ellas hicieron eso pero, de golpe, cuando una de las madres se asomó ya no las vio”. Por el momento no hay testigos. “Es la primera vez que sucede algo así con ellas, por eso estamos tan asustados”, declaró una de las mamás. Al momento de su desaparición las amigas llevaban una campera azul y la otra una campera morada con gris y jeans claros.