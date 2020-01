Dos adolecentes se suicidan porque les prohibieron estar juntas

A Mariana y a Leslie las mató la homofobia, la de sus padres y la de la sociedad. Tenían apenas 13 años, eran inseparables desde hace mucho tiempo.

Sus padres les prohibieron estar juntas, ¿el motivo? Según sus amigos cercanos porque Mariana y Leslie se querían, no como amigas, se querían como novias y tenían una relación.

Esto ha sucedido en Michoacán, México. Las adolescentes desaparecieron de su casa el domingo. Días después encontraron sus cuerpos sin vida. Se habían colgado de un árbol.

Profunda rabia y profundo dolor por las vidas perdidas de dos niñas que no encontraron la comprensión ni el apoyo. Que lo vieron todo perdido.

Aunque no se conocen cifras exactas, son muchos los y las adolescentes gais, lesbianas y transexuales que se quitan la vida por miedo, miedo a no ser aceptados, miedo a que su vida no merezca la pena, miedo al rechazo, a ser «diferentes».

Por eso iniciativas como It´s gets better (todo mejora) son tan importantes. Donde adultos hablan a los jóvenes y les animan a seguir luchando, por muy difícil que parezca todo, porque todo mejora. Por eso es tan importante que famosas lesbianas, famosos gais y trans salgan del armario y se conviertan en un referente.