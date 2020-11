Dorrego: Violencia de género: el incendio en la casa de Scarvaglioni 1.231 fue intencional

La siguiente es una publicación en Facebook de la colectiva feminista Y que los platos los lave otro:

“G. es una mujer que perdió todo. Perdió su casa, todo lo que en ella había, los cimientos materiales de su cobijo y existencia, los cimientos materiales de su vida, el fuego no violentó sólo ladrillos y cosas, la violentó a ella. Atentaron contra ella, contra lo que le era querido y necesario, contra su presente y su futuro. No fue un accidente, fue intencional , fue un hombre, un hombre que, como en la mayoría de los casos registrados de violencia de género, no le era desconocido, fue una ex pareja.

“La violencia perpetrada contra las mujeres tiene múltiples formas y la ocultan las paredes, los tapiales y los silencios.

“Hoy podemos contar ésto porque G. lo hizo público y lo replicamos con ella para que no grite sola. Lo que no se nombra se invisibiliza.

“Nombremos la violencia.

“Ayudemos a G.

“Por ella, pedimos memoria, justicia y ayuda;

” G. perdió todo y todo necesita:

➡️una ventana chica

Artículos de limpieza y tocador

Ropa de vestir, blanca y de cama ,calzado

Utensilios de cocina /muebles..

Lo que tengas para dar y que esté en adecuadas condiciones de uso e higiene a ➡️ SCARVAGLIONI 1.231″.