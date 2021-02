El sábado 6 de marzo se va a llevar a cabo en la Villa balnearia de Marisol el circuito regional de SUP (stand up paddle o remo parado) en el Rio Quequén Salado. Las pruebas que se van a correr son sprint, carreras de 100 a 200 metros, all arround de 2 a 4 km, promocional de 1 a 2 km y técnico.

El evento es organizado por el área de turismo y Jonatan Millán.