D´onofrio: «Si no se seniona es porque la oposición quiere llevar sus internas a la discusión de la Ley Impositiva»

El diputado del Frente de Todos, Jorge D´Onofrio, realizó declaraciones a los medios de comunicación y explicó que las trabas que existen alrededor de la sanción de la Ley Fiscal Impositiva responden a problemas internos dentro de la oposición y que la discusión sobre la Ley ya está solucionada.



“Hemos trabajado mucho sobre la ley y puedo asegurar que la discusión está cerrada, si no se sesiona no es por eso, sino es por problemas extra legislativos”, explicó el diputado, quien luego amplió: “La oposición no llega a definir su liderazgo y entonces llevan la discusión de la Fiscal Impositiva, para poder superar sus propios funcionamientos, buscar lugares y cargos que están pidiendo por ser oposición”.



Asimismo, D´Onofrio detalló: “Yo fui oposición durante cuatro años y cada vez que la ex gobernadora Vidal necesitó una herramienta de este tipo, nosotros siempre fuimos muy responsables y se la dimos, esperemos que Cambiemos tenga hoy la misma responsabilidad que tuvimos nosotros en el pasado”. En ese sentido, agregó: “Hasta ahora se los ve obsesionados por bajar el porcentaje del 75% que afecta a los que más tienen, siguen preocupados por un sector de la sociedad que tiene menos problemas, parece que no entendieron el mensaje de las urnas todavía”.