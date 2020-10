Dolores Etchevehere: “Llegó la hora, todo va a salir a la luz”

Al declarar ante la justicia federal dijo que es víctima de violencia de género y acusó a su familia de extorsión y administración fraudulenta.

Dolores Etchevehere declaró ante la justicia por el conflicto de tierras que mantiene con su familia y denunció a sus hermanos por violencia de género, extorsión y administración fraudulenta.

En declaraciones a Tarea Fina por Radio Provincia, destacó que realizó una cronología “lo más exhaustiva posible” y añadió que relató “los 11 años de administración fraudulenta de estos Etchevehere corruptos”.

En ese marco, aseguró que “llegó la hora. Fue y es necesario que la justicia federal tenga en manos este caso porque la justicia de Entre Ríos jamás hizo nada” y añadió que “me estoy sacando un peso de encima muy grande que llevaba sobre mis hombros y todo esto va a salir a la luz”.

En este aspecto, detalló que la denuncia que realizó ante el juzgado federal “es por violencia doméstica y extorsión y también incluye la violencia de género y la violencia económica y se va a solicitar información para ver cómo continúa sobre todo porque deberán enfrentar la denuncia por administración fraudulenta”.

En relación a la postura de sus hermanos, Dolores Etchevehere señaló que “claramente no quieren arreglar ningún problema familiar, al contrario me apuntan con sus secuaces y me cruzaron un camión en la entrada y no me dejan entrar alimentos ni medicamentos y están violando la orden de un juez.”

Además denunció que “están tratando de torcer la justicia y nos dijeron que nos van a fumigar y tirar venenos. Tiraron las coordenadas que utilizan los aeronáuticos y eso es lo que yo viví durante once años y más atrás en el tiempo también”.

Por último, en relación al Proyecto Artigas aseguró que “soy parte de él y trabajo para que se fortalezca y desarrollemos los tres pilares del proyecto que son justicia, verdad y reparación».