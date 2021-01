Diego Poggi: «Ser kirchnerista es una enfermedad mental».

Tras causar muchas emociones por mostrar el mensaje homofóbico que le mandó su papá, Diego Poggi se volvió a meter en una polémica al disparar sin filtro contra el kirchnerismo en medio de intercambios de palabras con gente que lo apoyó y/o lo criticó por lo que le tocó sufrir en las últimas horas.

Una persona le señaló al periodista de TN sobre la importancia de visibilizar los derechos humanos en respuesta a la captura del padre despreciándolo por ser homosexual y vivir con otro hombre. “Salir del closet con tu familia es un cambio trascendental en la vida de cualquier persona LGBTIQ+. Literal te cambia la forma de pensar y ver la vida. Ojalá esto te haga dar cuenta que es muy importante apoyar espacios políticos que promuevan la visibilidad y ampliación de DDHH”, le dijo el usuario a Poggi.

La reacción del presentador de televisión y radio fue categórica. “¿Vos me estás diciendo que debería ser K y militar solamente por contarle a mi viejo que salgo con pibes? La homosexualidad no es una enfermedad mental, pero ser kirchnerista sí”, disparó el comunicador.

Ese mensaje de Diego provocó que algunas personas que le habían expresado su pesar por lo que le tocó con vivir con su padre, pasen a criticarlo. Sin embargo, el periodista no se achicó y siguió despotricando contra los kirchneristas, acusando a este movimiento como denominador común de quienes lo hostigaron tras la divulgación de la charla con su progenitor.

“Es increíble, pero los únicos mensajes de odio que recibí son de pibes kirchneristas que se identifican con el colectivo LGBT+. Ser p… no es una enfermedad mental, ser K sí”, enfatizó el conductor de Todo Noticias en un tuit que luego terminó borrando.

“Y para que se queden tranquiles, no soy macrista. Que no me banque al kirchnerismo no me hace macrista automáticamente. Macri fue uno de los peores presidentes que tuvimos, pero los K son chorros y psicópatas, y disfrutan que haya gente pobre”, sentenció Poggi en el otro posteo que eliminó.

Minutos más tarde y en diálogo con el influencer Lucas Baini, el conductor de TN reconoció su exabrupto. “Solo recibí odio de esta gente y escribí eso. El fanatismo desmedido me hace pensar en distorsiones cognitivas”, indicó.

En medio de la polémica y críticas, Diego Poggi también recibió una gran cantidad de respuestas brindándole cariño y apoyo por el repudiable mensaje de su papá. Muchos de estos fueron provenientes de colegas del medio, famosos y compañeros del canal en el que trabaja, como por ejemplo, Jey Mammón, Pablo Gravellone, Carolina Píparo, José María Muscari, Marcela Pagano, La Barby, Connie Ansaldi, Alexis Puig, Mariano de la Canal, Lautaro Maislin, Mariana Genesio Peña, Florencia Etcheves y Chano Moreno Charpentier, entre muchos otros más.