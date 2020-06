Diego Maradona nuevamente apoyó a Nicolás Maduro y a su hijo

El ex futbolista, Diego Maradona, mostró su simpatía por Nicolás Maduro y su hijo: «Vas al frente con honestidad»

Diego Maradona y Nicolás Maduro

Diego Maradona generó polémica nuevamente al apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro y, en esta oportunidad, también hacer extensiva esta aprobación a su hijo.

En su cuenta de Instagram el ex futbolista promocionó el programa de radio del hijo del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro Guerra, y lo halagó.

«A muerte con vos, Nico @MaduroGuerra. Porque vas al frente con honestidad, igual que tu padre, igual que el Comandante Chávez», publicó. Apagó los comentarios para que nadie escriba en esta publicación. Su apoyo a Nicolás Maduro generó críticas en todos los ámbitos, incluido el futbolístico. Hace solo unos días su colega José Luis Chilavert arremetió contra él.

Pero esta no fue la única polémica de Maradona en las últimas horas. Se viralizó el video de Diego Maradona bajándose los pantalones mientras bailaba con su ex pareja, Verónica Ojeda y frente a un grupo de personas. Se estima que la grabación es de hace años atrás.

En su cuenta de Twitter, el animador de televisión y locutor de radio, Lío Pecoraro comentó »Hermoso Diego bailando en culo!!». En la filmación se ve a Maradona bailando »El bombón asesino» junto a su ex pareja, Verónica Ojeda. En un momento, el ex jugador de fútbol se baja el pantalón dejando al descubierto su cuerpo.