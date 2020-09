Dichiara suspenderá el ingreso de los dueños no residentes si llegaran a registrarse casos

“Si llegáramos a tener casos a partir del ingreso de los vecinos no residentes, automáticamente se suspenderá el acceso y se volverá atrás con la medida», sentenció el intendente de Monte Hermoso en conferencia de prensa.

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, señaló este mediodía que la apertura de ingreso a los propietarios no residentes, prevista para el próximo lunes 21 de septiembre, podría verse afectada «en caso de que no cumplan con las 24 horas de permanencia acordada. Además indicó que la medida podría suspenderse si se suscitaran contagios en la localidad balnearia.

El jefe comunal en conferencia de prensa aseguró que el acceso al distrito será monitoreado continuamente y, “en caso que los vecinos no residentes no se retiren en el tiempo acordado, se cerrará el acceso hasta que esas personas no se retiren”.

En este marco Dichiara advirtió que tal situación podría perjudicar el ingreso del resto de los inscriptos.

El intendente se mostró en alerta por la actual situación sanitaria de Bahía Blanca, y pidió «extremar más que nunca las precauciones» ante el ingreso de personas al distrito.

“Le pedimos a nuestros vecinos que nos tengan confianza, después de más 180 días y del hartazgo generalizado, es necesario dar este paso”, dijo, y agregó: “Monte ya ido haciendo excepciones respecto a profesionales y proveedores, pero hoy necesitamos el compromiso de todos para no correr mayores riesgos”.

Dichiara sostuvo que la «pandemia llegó para quedarse» y apeló al entendimiento de la comunidad montermoseña para buscar «la manera de convivir sin perder de vista la salud y la economía».

“Si llegáramos a tener casos a partir del ingreso de los vecinos no residentes, automáticamente se suspenderá el acceso y se volverá atrás con la medida», sentenció.