Diamela Sofi sobre la usurpación de su casa: “Norma Allende se aprovechó de la depresión de mamá y es la culpable ”

Damiela Sofi de 19 años, cuenta cómo se orquestó la usurpación de su casa del barrio Penitenciario, en un plan ejecutado presuntamente por la asistente social Norma Allende para favorecer a su amiga y una de las gestoras de la “causa que no fue” Micaela Coronel, las que burlaron sus derechos cuando ella tenía 5 años.

“Ellas tomaron el control de la situación porque yo era menor”, denunció.

El 14 de diciembre de 2007, Samanta Gatti, atravesaba una profunda depresión, donde no se supo darle contención desde el área de Desarrollo Social, para evitar que la joven se quitara la vida. Era víctima de violencia de género. En ese entonces la hija de Samanta, Damiela Sofi, tenía 5 años, y quedó a cuidado de la abuela y la familia materna. Su padre Diego Sofi, que vivía en Río Negro falleció en febrero de 2019.

En 2015, cuando se produjo la usurpación de la casa del barrio Penitenciario, entre Colón y avenida Sarmiento, Diamela tenía entre 14 y 15 años. La asistente social de Saavedra Norma Allende supo siempre el contexto de violencia que soportó Samanta: no fue al azar la adjudicación irregular de la unidad habitacional ese año a Micaela Coronel, a sabiendas que atrás había quedado una menor de edad en total estado de vulnerabilidad. Pero no les importó a Allende y Coronel.

Años después, aprovechándose del gobierno de Hugo Corvatta se le otorga a una de las cómplices en la “causa que no fue” la vivienda en reconocimiento a su vil campaña contra el exdirector de Ciudad Noticias (CN) y Frecuencia Zero Pablo Peralta.

Diamela Sofi tiene 19 años y contó a CN, de acuerdo a lo que ella y su tío pudieron investigar cómo fue la operación para que Coronel expropie su techo el cual los padres pagaron 60 cuotas al Instituto de la Vivienda.

“Coronel se metió en mi casa con ayuda”

“Ellas tomaron el control de la situación porque yo era menor y no podía hacer nada, pero en su momento mi papá no había fallecido y la casa estaba a nombre de él, me parece que la culpable de todo esto es Norma Allende porque es amiga de la chica que vive en mi casa, sabiendo la situación de mi mamá que la conocía, que era depresiva, Allende se aprovechó”, afirmó Diamela en una entrevista concedida a CN.

Acciones judiciales

La joven admitió que “jamás se me pasó por la cabeza hablar con Micaela Coronel, porque ella no se metió sola, se metió con ayuda de la asistente social Norma Allende”, agregó la damnificada, quien luego del informe publicado por este medio, retomó la acción judicial contra Coronel para que desaloje la casa.

Diamela confirmó que personas de Saavedra con las que tiene permanente comunicación le hicieron saber que “Coronel y Allende se manejan con amenazas y cuando quise ir, se enteraron y la casa la pusieron en venta” y agregó: “Pude corroborar que son amigas porque vi fotos de ellas juntas”.

“No hay justificación “

Explicó que no hay fundamentos para justificar la usurpación porque “la casa nunca estuvo abandonada como para que digan nadie la cuidó o nadie pagó, no tiene sentido tomar algo que no es tuyo y muchos menos con ayuda de una asistente social”. Luego dijo: “Yo cuando me enteré que usurparon la casa tenía 14 o 15 años y cuando cumplí 18, me puse a averiguar porque quería recuperar la casa, y nunca la llamé a (Norma) Allende porque la verdad no me interesa”, explicó Diamela.

Para concluir recordó: “Yo me enteré a los años que la casa estaba usurpada, mucho no sabía del tema, porque vivo lejos”, afirmó la joven, al referirse a la estafa sufrida con su casa en Saavedra.