Después de la filtración de su video desnuda, Carolina Haldemann lucha para que bajen el material de sitios porno.

La panelista de Pampita Online habló con Florencia de Sousa del mal momento que pasó y dio detalles de la denuncia que hizo.

Sin dudas fue una semana difícil para Carolina Haldemann. La periodista denunció que le hackearon su computadora y filtraron un video donde se la ve completamente desnuda barriendo el living de su casa. Si bien logró que sacaran el material de las redes sociales, ahora lo subieron sitios porno y lucha para darlo de baja. “Lleva su tiempo, como todo”, le expresó a TN Show.

Carolina le explicó a este medio que hackearon su cuenta de Twitter y fue víctima de un delito conocido como “camfecting”, que es cuando un alguien toma control de forma remota de la cámara de una computadora o un celular y registra todo.

Preocupada por la situación, la periodista se asesoró con el especialista en tecnología Gustavo Tavalán. El experto le indicó que el autor del ataque informático podría tener más material en su poder. “No sé si tienen más archivos privados”, reconoció.

Después de unas horas, como medida preventiva, Twitter le bloqueó automáticamente la cuenta durante 24 horas por haber subido “contenido inapropiado”. “Para recuperarla tuve rellenar un formulario para constatando mis datos personales en un link de seguridad”, detalló.

Haldemann señaló que ahora la denuncia que hizo está en manos de delitos informáticos. “Primero investigan a la víctima, es decir a mí, porque el video se subió en mi cuenta. Recién después se puede accionar por los sitios porno. Son procesos que van por caminos diferentes y llevan su tiempo, como todo”.

Al hablar sobre cómo se encuentra después de tanta exposición, manifestó: “Al principio, estaba angustiada, pero después me asesoré y me fui tranquilizando. Ahora lo que les aconsejo a todos es que tapen las computadoras porque es una manera de protegernos”.

A los pocos días, el video se viralizó y las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto. Algunos usuarios pusieron en duda que hayan hackeado a Carolina y dieron a entender que habría sido ella misma quien lo hizo público.

De hecho, Karina Iavícoli, panelista de Los ángeles de la mañana, se sumó al debate, puso en duda el testimonio de su colega y publicó un irónico tuit: “¿Hay que creer? ¿O está promocionando algo?”.

Ante los comentarios que recibió, la conductora de Canal 26 decidió hacer un descargo donde mostró su molestia por los cuestionamientos y advirtió que lo que le ocurrió a ella es algo que le puede pasar a cualquiera. “Bastante mal me hicieron con violar mi intimidad”, sentenció.

“Que no barra así”, “que me conviene ir a cama solar”, “que seguro estoy promocionando algo”, “otra que mañana la vemos en el cantando”. Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que vine a depositar su mierda en la desgracia ajena — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 25, 2020

E incluso le respondió a Iavícoli. “Espero que no te pase a vos Karina, de verdad, deseo que no te pase. Tapá la cámara de tu computadora”, y con sarcasmo agregó: “Ah y sí, el chino al que le compre la palita me re agradeció la promoción”.

Haldemann reconoció que decidió salir a responder porque hubo algo en particular que le dolió mucho. “Estaba enojada, me dio mucha bronca que muchas mujeres hablaran mal de otra mujer”, dijo.

No voy a hacer un streaming, ni estoy promocionando una palita del chino. Por que no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro. Me paso a mi, pero a vos que estás tirándome tu mierda te puede pasar. No juzgues sin saber — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 25, 2020

Por último, la periodista resaltó que le generó mucha indignación leer que se burlaban de ella. “No me importa que crean o no si es verdad mi situación, pero sí me molestó que se rían de que yo estaba angustiada. Eso me sorprendió”, concluyó.

No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tiene que dan explicaciones por eso existe la INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 25, 2020