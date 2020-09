Despido en ANSES: «Sin causa ni motivo, la nueva jefa me acusaba de cosas que no eran ciertas»

Sandra Menéndez, trabajadora de la empresa de limpieza Martínez Compañía, fue despedida en los últimos días luego de que asumiera la nueva jefa Belén Rodríguez en la delegación de White de ANSES.

«Hace tres años que estoy en White sin ningún problema hasta que asumió la nueva jefa. Sin causa y sin motivo, me acusaba de cosas que no eran ciertas. Eso hizo que me suspendieran y me mandaran para Bahía. La nota no solo pedía que me trasladen sino que me despidan» menciona y expresa que nunca tuvo discusiones ni falta de respeto hacia sus superiores.

Es sostén de familia y necesita trabajar. «Tengo tres hijos. Ahora en pandemia, uno de mis chicos no puede ir a trabajar, otro estudia y mi nena es menor».