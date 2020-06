Desmienten la opereta que hospitales bonaerenses guarden el plasma para “pacientes vip”

La directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique, desmintió un vídeo que se viralizó por las redes sociales en donde un paciente denunciaba que no estaba recibiendo plasma porque “era para ricos y políticos”.

En medio de los aumentos de casos de coronavirus en el país, ayer se viralizó un vídeo de un paciente con Covid-19 en donde denunciaba que no estaba recibiendo plasma “porque en el hospital de lo guardaban para los ricos y políticos”.

A esto se le sumó audios de supuestas bioquímicas que decían que el plasma «no es para todo el mundo, está programado para ciertas personas.

El Gobierno decide a quién le entregan cada bolsa con sangre».

Inmediatamente la noticia fue desmentida por las autoridades sanitarias de la Provincia y por el Instituto de Hemoterapia.

“La única respuesta es que hay plasma para cualquier persona que lo necesita. En la Provincia de Buenos Aires la indicación del plasma es médica y no presión de la familia”, expresó en diálogo con InfoPlatense, la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique.

Y agregó que “me parece que hay que salir a desmentir esto porque realmente ha generado que la gente que estamos llamando para que venga a donar está diciendo que no porque se lo guardan para los políticos. Hay que parar con esto y no darle entidad. Eso no es una realidad”.

Asimismo, autoridades sanitarias explicaron que “no todos los pacientes se encuentran en condiciones de recibirlo, ya que es un ensayo clínico para evaluar los riesgos y beneficios de este tratamiento”. Y remarcaron que si al paciente con coronavirus no se le da plasma es porque no se lo ha indicado la o el médico.

En este marco, y tras ver buenos resultados en las personas con coronavirus, el Ministerio de Salud de la provincia convoca a las personas recuperadas de Covid-19 a donar plasma.

Para la donación de sangre, los pacientes de la provincia de Buenos Aires que se hayan recuperado deben comunicarse a la línea gratuita del Cucaiba: 0800-222-0101.

Las personas de La Plata pueden dirigirse al Instituto Provincial de Hemoterapia (calle 15 esquina 66) y aquellas que vivan en otros municipios pueden llamar a esa línea para solicitar que personal de ese Centro, dependiente del ministerio de Salud bonaerense, realice el traslado necesario para concretar la donación que es un procedimiento breve, indoloro y cien por ciento seguros.