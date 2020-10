Desde el Penna se evalúa enviar pacientes con COVID a la zona

Lo confirmó el director del nosocomio provincial, Gabriel Peluffo, a Telefe Noticias. La iniciativa corresponde a un plan de traslado para pacientes moderados de coronavirus.

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, consideró que «no hubo cambios» en el escenario de los contagios durante la Fase 3 y confirmó que, junto a las autoridades sanitarias, están diseñando un plan de traslado de pacientes moderados de coronavirus a distintos centros de salud de la región

En diálogo con Telefe Noticias, el facultativo explicó que la iniciativa está pensada a través de la Unidad de Gestión de Derivaciones de la Provincia de Buenos Aires y por intermedio de Región Sanitaria I.

«Es para el caso de que tuviéramos un número de pacientes que puedan comprometer la funcionalidad del hospital, se pueda poner en marcha la posibilidad de gestionar las derivaciones hacia otros puntos de la ciudad, la región o la provincia», señaló.

Aunque aclaró que el Penna «en este momento no lo necesita», Peluffo reconoció que la idea es no esperar a que el nosocomio esté ocupado y «tenerlo aceitado si en algún momento lo necesitamos».

Con relación al escenario de ocupación del establecimiento médico, el director precisó que el porcentaje de camas afectadas alcanzó un 58%. En este marco, valoró que «hay una buena cantidad para utilizar».

«No pasa lo mismo en Cuidados Intensivos, donde en el sector COVID-19 tenemos 9 de 9 y en Unidades Críticos Polivalentes hay 8 de 10. Ahí nos quedan dos camas de Terapia Intensiva, y hay que sumarle las cuatro de Terapia Mixta (que sería la Terapia Intensiva Pediátrica) que está preparada para adultos», agregó.

Peluffo informó que «en total hay 52 camas disponibles» y se adosaron más en los sectores de emergencias, en cuidados especiales, en sectores no covid de las terapias intensivas y pediátricas

Con respecto a la situación del personal de salud, manifestó que a la actualidad «hay casi 30 trabajadores que están aislados preventivamente».

«Esto es muy variable porque todos los días se restituye alguno y sale otro, pero a pesar del agotamiento están todos a full», añadió.

Peluffo consideró que «no hubo cambios» en el comportamiento de la comunidad y en la merma de contagios durante esta Fase 3. Es más, destacó que en la última semana «existieron más casos que las anteriores».

«Los mensajes no han sido demasiado contundentes y la gente todavía no toma conciencia de la real magnitud de la situación, porque siguen con cuidados no demasiado prudentes», enfatizó.

El facultativo adelantó que las cifras de contagios «no van a bajar en las próximas dos semanas», ya que esta es «la segunda y tercera semana» del pico. Y en otros distritos la ola «ha durado entre cuatro y cinco semanas».

Por último, Peluffo se refirió a la campaña de donación de plasma que desde hace tiempo lleva adelante el nosocomio provincial.

En tal sentido, remarcó que «se ha presentado bastante gente y la provisión está normalizada».